المفتي العام للمملكة يتسلّم تقرير مبادرة "مناسككم ميسرة"

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، المدير العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية فهد المهيريس، الذي سلّم لسماحته تقرير مبادرة "مناسككم ميسرة"، بحضور المدير العام للفروع فهد النشوان، ومساعد مدير الفرع عمر السماعيل.