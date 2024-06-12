الرياض.. نشر 2350 موظفًا وعاملًا في أسواق النفع العام والمسالخ خلال عيد الأضحى

عزز فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، جهوده مع اقتراب عيد الأضحى المبارك للعام 1445هـ، وأكمل جاهزيته من خلال نشر أكثر من (2350) موظفًا وعاملًا في أسواق النفع العام والمسالخ بأحياء الرياض المختلفة؛ للإشراف على الأسواق، ومراقبتها؛ للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية للأضاحي؛ وذلك حرصًا على ضمان سلامة وصحة الإنسان، التي تضعها الوزارة على رأس اهتمامها، إلى جانب التأكد من سلامة الحيوانات، وخلوها من الأوبئة والأمراض.
وأكد مدير الفرع علي المنصور اكتمال التجهيزات والإمكانات البشرية، ضمن الخطة التشغيلية لإدارة المسالخ وأسواق النفع العام خلال أيام العيد؛ بهدف الارتقاء بجودة الأعمال، وتسهيل الخدمات المقدمة للباعة والمواطنين والمقيمين، مبينًا أن الفرق الفنية للفرع ضمت موظفين، مختصين، وأطباء بيطريين، بالإضافة إلى عددٍ كبير من العاملين بالمسالخ، للإشراف عليها، ومراقبتها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الصحية للأضاحي.
وأشار إلى أن عدد المواقع التي تشملها الخطة التشغيلية خلال أيام العيد، بلغت (179) موقعًا في منطقة الرياض؛ شملت (61) مسلخًا ثابتًا، و(47) سوقًا لبيع المواشي والأعلاف، بالإضافة إلى (7) مسالخ، و(3) أسواق للمواشي والأعلاف، و(5) مسالخ متنقلة للذبح المؤقت، و(7) نقاط بيع مؤقتة للماشية في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الحجز المسبق، للذبح في المسالخ، وحجز مواقع البيع المؤقت للمواطنين؛ وذلك من خلال الدخول لبوابة "نما" الإلكترونية، كما تم تخصيص عدد من المنافذ لاستلام ثلث الأضحية من المواطنين بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتعظيم الاستفادة من الشعيرة.
وأوضح أن الخطة التشغيلية تتضمن أيضًا، فحص المواشي عند دخولها المملكة، ومتابعتها في الحظائر؛ حيث يتم استبعاد الأنعام التي تظهر عليها أعراض المرض، بالإضافة إلى رصد المخالفات، والتأكد من التزام المسالخ بالتخلص من اللحوم بالأساليب البيئية السليمة، منوّهًا على المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بذبح أضحياتهم داخل المسالخ النظامية، والابتعاد عن الذبح العشوائي؛ حمايةً للبيئة وحفاظًا على الصحة العامة.
يُشار إلى أن الجولات الرقابية لفرع الوزارة في أسواق النفع العام والمسالخ بالرياض، تأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة بالأسواق؛ لتوفير بيئة صحية وسليمة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.