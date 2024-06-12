الرياض.. نشر 2350 موظفًا وعاملًا في أسواق النفع العام والمسالخ خلال عيد الأضحى

وأشار إلى أن عدد المواقع التي تشملها الخطة التشغيلية خلال أيام العيد، بلغت (179) موقعًا في منطقة الرياض؛ شملت (61) مسلخًا ثابتًا، و(47) سوقًا لبيع المواشي والأعلاف، بالإضافة إلى (7) مسالخ، و(3) أسواق للمواشي والأعلاف، و(5) مسالخ متنقلة للذبح المؤقت، و(7) نقاط بيع مؤقتة للماشية في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الحجز المسبق، للذبح في المسالخ، وحجز مواقع البيع المؤقت للمواطنين؛ وذلك من خلال الدخول لبوابة "نما" الإلكترونية، كما تم تخصيص عدد من المنافذ لاستلام ثلث الأضحية من المواطنين بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتعظيم الاستفادة من الشعيرة.