استعراضًا لخططها التوسعية.. "مجموعة إيلاف" تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2024

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشارك "مجموعة إيلاف" في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2024م، الذي يُقام تحت عنوان "الطريق إلى النسك"، وتُنظِّمه وزارة الحج والعمرة خلال الفترة من 8 - 11 يناير 2024م في سوبر دوم جدة.
واستعرضت "مجموعة إيلاف" خلال مشاركتها في المؤتمر أهم فنادقها وخدماتها في قطاع الضيافة، وخطتها في التوسع؛ إذ تمتلك الآن ثمانية فنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتسعى خلال السنوات الخمس القادمة إلى افتتاح مجموعة من الفنادق في مختلف مناطق السعودية؛ لتصل إلى 25 فندقًا ما بين فئة أربع نجوم وخمس نجوم، مُحافِظةً على ما يُميِّزها من التميُّز التشغيلي، والجودة العالية للخدمات، والموظفين الذين يتمتعون بمهارات عالية؛ وذلك استعدادًا لاستقبال أكبر عدد من السياح والزوار والمعتمرين والحجاج. ويأتي ذلك مواكبة لما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتطوُّر في القطاع السياحي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تضم ضمن محاورها رفع عدد السياح في السعودية.
وقال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة إيلاف": "وجود (مجموعة إيلاف) في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، الذي يُعدُّ الأهم في المنطقة، يُشكِّل تلاقيًا للأهداف التي تتمحور حول رسم مستقبل قطاع السياحة والضيافة في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على الإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها السعودية كوجهة سياحية، لها مستقبل واعد، ومساهمة في تطوير قطاع الضيافة والسياحة السعودي تحديدًا؛ لترسيخ مكانة السعودية في هذا المجال عالميًّا".
وأضاف: "(مجموعة إيلاف) منذ تأسيسها قبل أربعين عامًا تمضي قُدمًا نحو خطتها التوسعية ملتزمة بمبادئها واستراتيجيتها التي تتضمن تمكين الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة العربية السعودية".