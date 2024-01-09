استعراضًا لخططها التوسعية.. "مجموعة إيلاف" تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2024

واستعرضت "مجموعة إيلاف" خلال مشاركتها في المؤتمر أهم فنادقها وخدماتها في قطاع الضيافة، وخطتها في التوسع؛ إذ تمتلك الآن ثمانية فنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتسعى خلال السنوات الخمس القادمة إلى افتتاح مجموعة من الفنادق في مختلف مناطق السعودية؛ لتصل إلى 25 فندقًا ما بين فئة أربع نجوم وخمس نجوم، مُحافِظةً على ما يُميِّزها من التميُّز التشغيلي، والجودة العالية للخدمات، والموظفين الذين يتمتعون بمهارات عالية؛ وذلك استعدادًا لاستقبال أكبر عدد من السياح والزوار والمعتمرين والحجاج. ويأتي ذلك مواكبة لما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتطوُّر في القطاع السياحي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تضم ضمن محاورها رفع عدد السياح في السعودية.