أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مشروع أنسنة وتطوير طريق المسجد الحرام

وشملت أعمال التحسين إنجاز أعمال الإنترلوك على مساحة 20,000 متر مربع، بالإضافة إلى أعمال تأهيل الجسور بمساحة 3,500 متر مربع، كما تم تنفيذ أعمال بردورات الأرصفة بطول 4,000 متر طولي، وأعمال الجرانيكس بمساحة 1,425 متر مربع، بالإضافة إلى تركيب وحدات ألمنيوم حسب الهوية في جسور المشاة بمساحة 1,500 متر مربع، وتنفيذ أعمال درابزين بطول 115 متر طولي. وأعمال الدهانات للمباني والأسوار بمساحة 20,000 متر مربع، كما تم توفير 55 كرسي وسلات نفايات جديدة لإثراء المشهد البصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.