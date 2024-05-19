أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مشروع أنسنة وتطوير طريق المسجد الحرام

استكملت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلة في الإدارة العامة للتجميل والمرافق- أعمال تحسين المشهد الحضري وأنسنة الطرق والمحاور الرئيسة، وذلك ضمن مشروع معالجة التشوه البصري بمحور طريق المسجد الحرام، وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين المظهر الحضري للمدينة المقدسة وتجميل شوارع مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يشكل أهمية كونه يحتل موقعاً حيوياً شمال طريق المسجد الحرام، حيث شملت الأعمال المنفذة، المنطقة الممتدة ابتداءً من الغزة وحتى كوبري الروضة، وهي منطقة حيوية تضم عدداً كبيراً من الفنادق والمحال التجارية، وتشكل أرجاؤه امتداداً لطريق المسجد الحرام الذي يمثل أهمية قصوى خاصة خلال المواسم والذي يعد مقصداً لأعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.
وشملت أعمال التحسين إنجاز أعمال الإنترلوك على مساحة 20,000 متر مربع، بالإضافة إلى أعمال تأهيل الجسور بمساحة 3,500 متر مربع، كما تم تنفيذ أعمال بردورات الأرصفة بطول 4,000 متر طولي، وأعمال الجرانيكس بمساحة 1,425 متر مربع، بالإضافة إلى تركيب وحدات ألمنيوم حسب الهوية في جسور المشاة بمساحة 1,500 متر مربع، وتنفيذ أعمال درابزين بطول 115 متر طولي. وأعمال الدهانات للمباني والأسوار بمساحة 20,000 متر مربع، كما تم توفير 55 كرسي وسلات نفايات جديدة لإثراء المشهد البصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
الجدير بالذكر أن أعمال المشروع تأتي كأحد المشاريع الهامة والتي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة المشاريع بهدف تحسين جودة حياة سكان وزوار مكة المكرمة، وخلق فرص استثمارية وتجارية في قطاع البنية التحتية والمرافق والخدمات، وهو أحد المشاريع النوعية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.