أمطار جازان ترسم مشاهد طبيعية خلّابة وتنعش الشواطئ.. و"المدني" يحذر

تشهد منطقةُ جازان هطولَ أمطار متوسّطة أدّت إلى تنقية الجوّ من العوالق الترابية، بينما امتلأت شواطئ وحدائق المنطقة بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهد الطبيعية الخلابة.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بضرورة توخّي الحيطة والحذر، بناءً على تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرّض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين متوسّطة وغزيرة.
ودعا "المدني" إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة، إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكّد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيُّؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات في الحالة الجوية.