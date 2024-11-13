أمير المدينة يدشن مشاريع تنموية وصحية في ينبع بقيمة تتجاوز 366 مليون ريال

وخلال الاجتماع، أشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أهمية محافظة ينبع بوصفها محورًا مهمًا للتنمية الصناعية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة، إلى جانب ما تكتنزه من إرث ثقافي وتاريخي وميزاتها النسبية التي تجعلها وجهة سياحية مميزة على مستوى المملكة.