أمير المدينة يدشن مشاريع تنموية وصحية في ينبع بقيمة تتجاوز 366 مليون ريال

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة إلى محافظة ينبع لتدشين عدد من المشاريع التنموية والصحية والاطلاع على منظومة الخدمات المقدمة لسكان وزوار المحافظة، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة.
وفي هذا السياق، ترأس أمير المنطقة اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ينبع، بحضور المحافظ سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخدمات المحافظة ومشروعاتها التنموية والبلدية، بالإضافة إلى المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها لشركة المياه الوطنية في المحافظة بقيمة 262 مليون ريال، إلى جانب استعراض مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بالمحافظة، والذي يهدف إلى توصيل الخدمات إلى مدينة ينبع البحر وزيادة نسبة التغطية من خدمات الصرف الصحي بقيمة عقد تبلغ 104 ملايين ريال.
وخلال الاجتماع، أشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أهمية محافظة ينبع بوصفها محورًا مهمًا للتنمية الصناعية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة، إلى جانب ما تكتنزه من إرث ثقافي وتاريخي وميزاتها النسبية التي تجعلها وجهة سياحية مميزة على مستوى المملكة.
وأكد أمير المنطقة أهمية العمل المستمر وتضافر الجهود بين كل القطاعات؛ لتلبية تطلعات سكان وزوار المحافظة، وتمكين وتأهيل شباب وشابات الأعمال بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ويعزز الابتكار في المجالين الصناعي والتقني.