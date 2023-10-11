بالفيديو .. وادي الخب بـ” قنا “ وجهة سياحية تشوهها المخلفات.. وهنا قصة “معين الشرجة” 

وقال كل من العم إبراهيم الصعدي ومريع الصعدي وأحمد معرج، الذين تصادف وجودهم بالمكان، إن الوادي يعد متنفسًا جميلاً لمرتاديه؛ إذ تجري به المياه على مدار العام، وبه "معين الشرجة" الذي كان مصدرًا لسقيا القرية المجاورة له "الشرجة"، وكان سكانها يتزودون بالمياه منه منذ عشرات؛ إذ كان المصدر الرئيسي لذلك قبل أن تتغير الحياة.