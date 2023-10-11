بالفيديو .. وادي الخب بـ” قنا “ وجهة سياحية تشوهها المخلفات.. وهنا قصة “معين الشرجة”
يُشكِّل وادي الخب بـ"قنا عسير"، الذي تجري به المياه العذبة، وتحيط به الأشجار التي يكسوها الخضار من كل جانب، وجهة سياحية متفردة؛ إذ يشهد توافد الأهالي وزوار المركز؛ ما يدعو إلى تطوير المكان، والاهتمام به، في ظل انتشار المخلفات بامتداده، وبعض الكتابات التي طالت حتى الصخور.
ورصدت "سبق" في جولة لها سِحر المكان الذي يزدان بصوت خرير الماء، وتغريد العصافير، والبساط الرباني الأخضر، فضلاً عن الأشجار الكبيرة التي تنتشر على جنبات الوادي.. ففي تلك المياه تغذية بصرية ساحرة؛ إذ يلاحظ الزائر الأسماك الصغيرة والفراشات والعصافير.
وقال كل من العم إبراهيم الصعدي ومريع الصعدي وأحمد معرج، الذين تصادف وجودهم بالمكان، إن الوادي يعد متنفسًا جميلاً لمرتاديه؛ إذ تجري به المياه على مدار العام، وبه "معين الشرجة" الذي كان مصدرًا لسقيا القرية المجاورة له "الشرجة"، وكان سكانها يتزودون بالمياه منه منذ عشرات؛ إذ كان المصدر الرئيسي لذلك قبل أن تتغير الحياة.