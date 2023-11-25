تسيير الباخرة السعودية الثانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وتحمل الباخرة على متنها 58 حاوية بوزن إجمالي قدره 890 طناً، منها 21 حاوية تحمل مواد طبية ومحاليل وأدوية بوزن إجمالي 303 أطنان، و37 حاوية تحمل مواد غذائية متنوعة، وحليب طويل الأجل بوزن 587 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.