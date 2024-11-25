هطولات شتوية تُنعِش الطبيعة وتجذب عشاق البر في الخيس والرويضة وطخفة

استيقظت مناطق الخيس والرويضة غرب المجمعة، وجبال طخفة شمال غرب الدوادمي، اليوم، على أجواء شتوية ساحرة مع أمطار متفرقة أجرت الأودية والشعاب وأضفت رونقًا خاصًّا على الطبيعة.
وفي الخيس، جرت وديان الشمالي والجنوبي؛ بينما شهد مركز وشي تدفق الشعاب بفعل الهطولات، كما امتدت الأمطار إلى ضرية وجبال طخفة جنوب غرب القصيم؛ حيث تدفقت الأودية في مشهد جذب محبي التخييم والتنزه في البرية.
ودفعت الأجواءُ الممطرة عشاقَ البر إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وسط عبق الشتاء، في لحظات جمعت بين البساطة وجمال الأرض الممطرة.