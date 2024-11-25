هطولات شتوية تُنعِش الطبيعة وتجذب عشاق البر في الخيس والرويضة وطخفة

استيقظت مناطق الخيس والرويضة غرب المجمعة، وجبال طخفة شمال غرب الدوادمي، اليوم، على أجواء شتوية ساحرة مع أمطار متفرقة أجرت الأودية والشعاب وأضفت رونقًا خاصًّا على الطبيعة.