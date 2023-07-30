مراقبة السموم تتصدر.. 28 ألف قضية يستقبلها مركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض

وبينت أن القضايا المختصة بمجال مراقبة السموم بلغت (24061) قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بخدمات الطب الشرعي (625) قضية، إضافة إلى (3317) حالة شملت الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أو المشتبه فيها جنائياً من جهات التحقيق والادعاء العام، وحالات أحياء طبية شرعية.