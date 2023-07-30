مراقبة السموم تتصدر.. 28 ألف قضية يستقبلها مركز الخدمات الطبية الشرعية بالرياض

استقبل مركز الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة الرياض أكثر من 28 ألف قضية طبية وشرعية خلال النصف الأول للعام الجاري.
وأوضحت "الصحة" في الرياض أن إجمالي القضايا الطبية والشرعية الواردة للمركز بلغ (28003) قضايا اشتملت على قضايا مراقبة سموم وقضايا شرعية وقضايا جنائية ومشتبه من جهات التحقيق والادعاء العام وقضايا أحياء طبية شرعية.
وبينت أن القضايا المختصة بمجال مراقبة السموم بلغت (24061) قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بخدمات الطب الشرعي (625) قضية، إضافة إلى (3317) حالة شملت الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أو المشتبه فيها جنائياً من جهات التحقيق والادعاء العام، وحالات أحياء طبية شرعية.
وأوضحت أن المركز تمكن من رفع جودة البيانات لشؤون الوفيات بمنطقة الرياض والمساهمة في تحسين ترميز أكثر من 9000 حالة وفيات، وتدريب أطباء البورد السعودي في تخصص الطب الشرعي.
وأشارت إلى أن المركز قام خلال الفترة نفسها بإطلاق نظام الربط الإلكتروني (سديد) الخاص بالطب الشرعي في منطقة الرياض كأول منطقة على مستوى المملكة بشكل تجريبي.
يذكر أن المركز حقق عديداً من المنجزات النوعية حيث حصلت خدمات السموم الشرعية على شهادة اعتماد المركز السعودي للاعتماد SAAC لتطبيق المركز معايير المجلس المركزي للاعتماد واجتيازه للتقييم، وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية. lSO/IEC 17025J، كما حصلت هذه الخدمات على تجديد اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض.