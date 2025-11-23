بعد تقرير "سبق".. تجاوب سريع يعيد تنظيم طريق الأبراج بشقراء وينهي الحفريات

في استجابة سريعة لما نشرته "سبق"، أعادت الجهات المختصة في شقراء تنظيم الحركة المرورية في طريق الأبراج خلف مستشفى شقراء، بعد أن كانت حواجز الحفريات قد أغلقت جزءًا واسعًا من الطريق، وأجبرت المركبات على عكس السير، ما شكّل خطرًا مباشرًا على سلامة السائقين والمارّة.
وجاء هذا التجاوب الفوري من الجهات الميدانية، تلاه تجاوب لاحق من شركة المياه الوطنية، التي أنهت أعمال الحفريات وأعادت الطريق إلى وضعه الطبيعي.
في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لتقرير "سبق"، تحركت فرق التنظيم المروري ميدانيًا وأعادت ترتيب موقع العمل، وفتحت مسارًا بديلاً آمنًا في الجهة المقابلة، حُوِّل إلى مسارين باتجاهين باستخدام حواجز بلاستيكية وفواصل مرورية تمنع الدخول العشوائي وعكس الاتجاه.
كما سارعت الشركة المنفذة إلى إنجاز أعمال السفلتة في الحي المجاور، ما حسّن من جودة الطرق الداخلية وسهّل حركة المركبات، وأسهم في تخفيف الازدحام وتحقيق انسيابية مرورية.
وأكدت الجهات المختصة استمرار الرقابة اليومية للموقع، والتشديد على عدم ترك أي مواقع عمل دون تأمين أو مسارات بديلة، حفاظًا على سلامة الجميع.
وفي وقت لاحق، تلقّت "سبق" تعقيبًا رسميًا من شركة المياه الوطنية – القطاع الأوسط – أوضحت فيه أنها أنهت أعمال الحفريات في طريق الأبراج، وأعادت الموقع إلى وضعه الطبيعي بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الشركة أن جميع الأعمال نُفّذت وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، وأنها ترحّب بملاحظات السكان عبر منصاتها الرسمية ومركز الاتصال الموحّد.
من جهتهم، عبّر عدد من أهالي الحي عن ارتياحهم لتحركات الجهات المختصة وسرعة تجاوب شركة المياه، مؤكدين أن إعادة فتح الطريق وإنهاء الحفريات حسّنا الوضع بشكل كبير، وأنهيا أبرز مسبّبات عكس السير، الذي كان يشكّل تهديدًا واضحًا لأمن الطريق وسلامة المستخدمين.