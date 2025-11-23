بعد تقرير "سبق".. تجاوب سريع يعيد تنظيم طريق الأبراج بشقراء وينهي الحفريات

في استجابة سريعة لما نشرته "سبق"، أعادت الجهات المختصة في شقراء تنظيم الحركة المرورية في طريق الأبراج خلف مستشفى شقراء، بعد أن كانت حواجز الحفريات قد أغلقت جزءًا واسعًا من الطريق، وأجبرت المركبات على عكس السير، ما شكّل خطرًا مباشرًا على سلامة السائقين والمارّة.