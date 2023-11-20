تعويض 750 ريالًا وإقامة فندقية إذا تأخرت رحلتك لأكثر من 6 ساعات.. لائحة حقوق المسافرين تدخل حيز التنفيذ

وأكدت الهيئة في حملتها على الإجراءات التي يجب على المسافرين المتضررين اتباعها عند حدوث أي تأخيرات أو إلغاء للمواعيد أو غيرها من المشكلات؛ لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، مشيرةً إلى ضرورة قيام المسافر بالاتصال بشركة الطيران أولًا، وإذا لم يتلقّ استجابة خلال 7 أيام، عليه حينها أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ اللازم بحق الناقل الجوي.