تجهيز أجود أنواع دهن العود والورد والبخور استعداداً لغسل الكعبة المشرّفة

بتوجيهٍ من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تستعد إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام لمناسبة غسل الكعبة المشرّفة، بتوفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرّفة.
وأوضح مدير إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام أحمد الرفاعي، أن الإدارة كثّفت جهودها استعداداً لعمليات تطييب الكعبة المشرّفة بعد الانتهاء من غسلها، وفق منظومة من الخدمات المتطورة.
وذكر الرفاعي، أن خدمات تطييب الكعبة المشرّفة وتبخير المسجد الحرام تتم طوال العام وعلى مدار الساعة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.