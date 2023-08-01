تجهيز أجود أنواع دهن العود والورد والبخور استعداداً لغسل الكعبة المشرّفة

بتوجيهٍ من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تستعد إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام لمناسبة غسل الكعبة المشرّفة، بتوفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرّفة.