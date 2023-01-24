800 وظيفة والشركة بعيدة والملفات بـ"مغسلة الملابس".. حدث في تيماء

أقدمت مغسلة ملابس بتيماء، يعمل بها وافد عربي، على استقبال ملفات مواطنين ومواطنات؛ للتقديم على وظائف لشركة تعتزم افتتاح فرع لها بالمحافظة.
ووقفت "سبق"، صباح اليوم، على موقع المغسلة بعد انتشار معلومات بين أوساط المحافظة تفيد بأنها تستقبل الملفات التي تحتوي على أوراق ثبوتية وشهادات وسِيَر ذاتية.
ورصدت "سبق" عددًا من الشباب يحملون ملفات التقديم مع وجود وافدين من جنسيات عربية مختلفة، أحدهم عامل مغسلة، والآخر موظف بالشركة، ولاحظت قيامها باستلام الملفات.
وبرّر الموظف بالشركة قبول الملفات في المغسلة بأن موقع الشركة بعيد، وأنهم لم يقوموا بتجهيز رابط للتقديم حتى الآن.
وبالتواصل مع المدير التنفيذي للشركة، قال: إن البريد الإلكتروني المنتشر للتقديم على الوظائف غير صحيح، وأكد أنه سيكون جاهزًا قريبًا، موضحًا أن المشروع لا يزال في مرحلة الإنشاءات.
وقد تلقت "الصحيفة" عددًا من الاتصالات التي تؤكد استلام عامل مغسلة الملابس الملفات، مع مطالبات للشركة بتوضيح آلية التقديم والشروط على الوظائف التي تتجاوز 800 وظيفة، بحسب ما صدر قبل شهر من الآن.