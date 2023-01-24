800 وظيفة والشركة بعيدة والملفات بـ"مغسلة الملابس".. حدث في تيماء

وبالتواصل مع المدير التنفيذي للشركة، قال: إن البريد الإلكتروني المنتشر للتقديم على الوظائف غير صحيح، وأكد أنه سيكون جاهزًا قريبًا، موضحًا أن المشروع لا يزال في مرحلة الإنشاءات.