الكمأة في التاريخ والطب والأدب.. إصدار جديد لمكتبة الملك عبدالعزيز

وهناك نوعان للكمأة: الكمأة الصحراوية وكمأة الغابات. من أهم هذه الأنواع: تيرفيزيا بوديري، ويعرف في دول الخليج باسم "الخلاسي"، ومنها كذلك في الجزيرة العربية: الزبيدي، والجبي، والهوبر، والبلوخ، والأفاتيح، والمغاريد، والعساقل، والعرجون، والفرحانة، والقعموس، والشرياخ. وتعرف الكمأة في المملكة ودول الخليج بالفقع، وفي بعض البلاد العربية بشجرة الأرض، أو بيضة الأرض، أو بيضة البلد. وتدل إحدى الأساطير السومرية على أنها أول من أورد كلمة "كمأة"، وتعني ما يُغطى أو يُخفى.