"الحارثي" يعفو عن قاتل ابنه بحضور عدد من الوجهاء وأهل الخير بـ"قيا" جنوب شرق الطائف

تنازل الشيخ "مشعل بن سعيد بن مريسي الشباعي الحارثي" أمس عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى من القصاص، وسط حضور جمع غفير من الحاضرين من شيوخ القبائل وأعيان القبائل في مركز قيا جنوب شرق الطائف؛ ليطلقوا ألسنتهم حين العفو بدعواتهم أن يغفر لابنه، ويكتب له الأجر والثواب لعفوه لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي.
واستجاب "الشباعي" لأهل الوجاهة والفضل والإصلاح.. وكان في مقدمة الحضور المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد كبير من مشايخ وأعيان القبائل.
وتعالت أصوات الشكر لله على تنازُل والد القتيل لوجه الله تعالى في مشهد مهيب، ودعا الكثير من الحاضرين لوالد المقتول بالخير والأجر الكبير من جراء هذا العفو.