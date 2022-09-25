"الحارثي" يعفو عن قاتل ابنه بحضور عدد من الوجهاء وأهل الخير بـ"قيا" جنوب شرق الطائف

تنازل الشيخ "مشعل بن سعيد بن مريسي الشباعي الحارثي" أمس عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى من القصاص، وسط حضور جمع غفير من الحاضرين من شيوخ القبائل وأعيان القبائل في مركز قيا جنوب شرق الطائف؛ ليطلقوا ألسنتهم حين العفو بدعواتهم أن يغفر لابنه، ويكتب له الأجر والثواب لعفوه لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي.