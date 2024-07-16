تنبيهات "الأرصاد" تغلف 6 مناطق: أمطار خفيفة وعوالق ترابية ورياح وموجة حارة

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية من 1 إلى 3 كم. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش. تبدأ الحالة التاسعة صباح الأربعاء حتى التاسعة مساء. إضافة إلى أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، تبدأ الواحدة ظهرًا، وتستمر للحادية عشرة مساء بكل من الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب.