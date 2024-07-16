تنبيهات "الأرصاد" تغلف 6 مناطق: أمطار خفيفة وعوالق ترابية ورياح وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (الشرقية والرياض وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية لموجة حارة مصحوبة بارتفاع بدرجات الحرارة بين 47 و48 مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر بين الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء حتى المساء.
وفي الرياض نبّه المركز لحالة مماثلة بالأفلاج والخرج، تستمر من الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.
وتشهد منطقة جازان، خاصة الدرب وبيش وجازن وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 و5 كم حتى الثالثة فجرًا.
كما تشهد منطقة عسير حالة مماثلة بالبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الثالثة فجرًا.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية من 1 إلى 3 كم. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان وفرسان والدرب وبيش. تبدأ الحالة التاسعة صباح الأربعاء حتى التاسعة مساء. إضافة إلى أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، تبدأ الواحدة ظهرًا، وتستمر للحادية عشرة مساء بكل من الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشهد العرضيات والقنفذة والليث بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة بالباحة، استمرار العوالق الترابية وتدنٍّ بالرؤية الأفقية حتى الثالثة فجر اليوم.
ونبّه الأرصاد كلاً من الشعيبة والقنفذة والليث بمكة المكرمة، والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة بالباحة، والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحة بعسير، لحالة أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع بالأمواج من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء.
وفي منطقة عسير نبه الأرصاد لحالة أمطار خفيفة، تُصحب برياح نشطة وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر من الواحدة ظهرًا للحادية عشرة مساء.