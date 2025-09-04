روبلوكس توقف بعض ميزات التواصل في السعودية لتعزيز الأمان بالتعاون مع "هيئة تنظيم الإعلام"

أعلنت شركة “روبلوكس” العالمية، عن اتخاذها خطوات جديدة لتعزيز بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي منصتها في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وأوضحت الشركة أن رؤيتها طويلة المدى تقوم على “ربط الناس بالتفاؤل والاحترام”، مؤكدة التزامها بإنشاء منصة تتيح لجميع الفئات العمرية تجربة آمنة وإيجابية.
وبحسب البيان، قررت “روبلوكس” إيقاف بعض ميزات التواصل، ومنها الدردشة داخل التجربة، لجميع المستخدمين في المملكة، وذلك ريثما تستكمل الشركة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوظيف مشرفين محليين ناطقين بالعربية لدعم عمليات المراجعة والإشراف على المحتوى.
وأكدت الشركة أن هذه التحديثات تأتي ضمن التزامها بالعمل المشترك مع “هيئة تنظيم الإعلام” لتطوير منصة تراعي خصوصية وثقافة المجتمع السعودي، وتسهم في دعم المهارات والتعليم والاقتصاد الإبداعي المتنامي.
واختتمت “روبلوكس” بيانها بالتأكيد على استمرار التزامها بسلامة المستخدمين، وعلى رسالتها في “ربط الملايين حول العالم بروح من التفاؤل والاحترام يومياً”.