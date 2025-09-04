روبلوكس توقف بعض ميزات التواصل في السعودية لتعزيز الأمان بالتعاون مع "هيئة تنظيم الإعلام"

وبحسب البيان، قررت “روبلوكس” إيقاف بعض ميزات التواصل، ومنها الدردشة داخل التجربة، لجميع المستخدمين في المملكة، وذلك ريثما تستكمل الشركة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوظيف مشرفين محليين ناطقين بالعربية لدعم عمليات المراجعة والإشراف على المحتوى.