حالة طبية حرجة.. عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة شاب في مستشفى العارضة العام بجازان

تمكّن فريق الجراحة العامة والتخدير والطوارئ بمستشفى العارضة العام بتجمع جازان الصحي من إنقاذ حياة شابّ في الثلاثينات من عمره، تعرض لإصابة خطرة بجسم صلب نافذ من الظهر إلى جدار البطن؛ مما أدّى إلى اختراق الكبد والقولون الصاعد، في حالة طبية حرجة استدعت تدخلًا عاجلًا.
وبعد وصول المصاب إلى المستشفى، أُجريت له الإسعافات الأولية، واستكمال جميع خطوات العلاج داخل المستشفى، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنقاذ حياته.
وعلى الفور تمّ نقل المصاب إلى غرفة العمليات على وجه السرعة؛ حيث قام الفريق الطبي بإيقاف النزيف، وتنظيف البطن، وتحري القولون؛ وذلك بسبب التهتُّك الحادّ الذي تعرّض له في منطقة دقيقة قريبة من الكبد والقناة الصفراوية والاثنى عشر والوريد البابي، وتم إجراء فتحة صناعية مؤقتة للبراز لحين التئام جروح القولون، وتكلّلت العملية بالنجاح، وغادر المصاب المستشفى بعد تماثله للشفاء.
ويعكس هذا الإنجاز الطبي الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل بمستشفى العارضة العام في تقديم الرعاية الصحية العالية الجودة، وتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى خاصة في الحالات الطارئة.