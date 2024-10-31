حالة طبية حرجة.. عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة شاب في مستشفى العارضة العام بجازان

وعلى الفور تمّ نقل المصاب إلى غرفة العمليات على وجه السرعة؛ حيث قام الفريق الطبي بإيقاف النزيف، وتنظيف البطن، وتحري القولون؛ وذلك بسبب التهتُّك الحادّ الذي تعرّض له في منطقة دقيقة قريبة من الكبد والقناة الصفراوية والاثنى عشر والوريد البابي، وتم إجراء فتحة صناعية مؤقتة للبراز لحين التئام جروح القولون، وتكلّلت العملية بالنجاح، وغادر المصاب المستشفى بعد تماثله للشفاء.