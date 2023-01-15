عملية مُعَقّدة بمستشفى سليمان الحبيب تُنهي معاناة شاب من "كتلة" في الفخذ

وأوضح د.العماري أن المريض فور وصوله إلى المستشفى، خضع لكشف سريري أظهَرَ وجود ورم غضروفي عظمي في الفخذ أعلى الركبة، ومن ثم أجريت له مجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة من بينها التصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات خلص الفريق الطبي إلى أن الوضع يقتضي التدخل الجراحي، وبعد اتخاذ الترتيبات والتجهيزات اللازمة، خضع المريض لعملية تم فيها استئصال الورم الذي بلغ وزنه "378" جرامًا، بشكل كامل وصولًا إلى العظم السليم، وجرت الجراحة التي استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة بسلاسة؛ على الرغم من أن موضع العملية من الناحية التشريحية يتسم بتعقيدات عالية.