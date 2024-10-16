"أمانة جدة" تداهم سكن عمالة وتضبط 217 كجم من التبغ والمواد المخالفة

داهمت أمانة محافظة جدة سكن عمالة، بحي مشرفة وضبطت أكثر من 217 كيلوغرامًا من المواد المخالفة؛ بما في ذلك التبغ ومنتجات أخرى غير مرخصة، كانت مُعَدة للتوزيع في السوق المحلي.