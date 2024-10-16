"أمانة جدة" تداهم سكن عمالة وتضبط 217 كجم من التبغ والمواد المخالفة

داهمت أمانة محافظة جدة سكن عمالة، بحي مشرفة وضبطت أكثر من 217 كيلوغرامًا من المواد المخالفة؛ بما في ذلك التبغ ومنتجات أخرى غير مرخصة، كانت مُعَدة للتوزيع في السوق المحلي.
وفي التفاصيل تم العثور على كميات كبيرة من التبغ الجاهز للخلط (الجراك، المعسل، والنشوق)، إلى جانب مواد إضافية مثل الملح المستخدم في إعداد هذه المنتجات.
وبيّنت الأمانة أن هذه العملية جاءت كجزء من جهود مستمرة لمكافحة المخالفات التي تشكل تهديدًا للصحة العامة؛ إثر مداهمة ناجحة تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإدارة السكن الجماعي.
وأكدت أمانة جدة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ لافتة إلى التزامها بمشاركة الجهات المعنية بمواصلة حملات التفتيش لضمان الامتثال للأنظمة وحماية السكان من المخاطر الصحية.