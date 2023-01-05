تعاون بين جامعة "محمد بن فهد" ومؤسسة عبدالله فؤاد الخيرية لدعم صندوق المنح الدراسية

من جهته قدّم رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل لمؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية على دعمهم السخي لصندوق المنح الدراسية، والذي سيوفر فرصًا دراسية متميزة للطلاب المتميزين وغير القادرين على تحمل الرسوم الدراسية في رحاب جامعة الأمير محمد بن فهد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد من الخطوات البناءة والمهمة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتي تسعى لتقديم ما يمكن من دعم للإسهام في إعداد الشباب.