"الإعلام السياسي في مواجهة ذاكرة السمكة".. جلسة ضمن المنتدى السعودي للإعلام

حذّر مختصون في الإعلام السياسي من استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في اختلاق أخبار ومعلومات مضللة أو كاذبة، مطالبين بالرقابة الصارمة على مخرجات تلك البرامج والمنصات التي تستخدمها.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم، بعنوان "الإعلام السياسي في مواجهة ذاكرة السمكة" ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام بالرياض.
وقال المستشار في الإعلام السياسي الدكتور خالد الفرم: الوعي السياسي جزء من الوعي الاجتماعي، والذاكرة دائمًا قصيرة بالأحداث ومقيدة بالتغيير المستمر.
وأضاف: جزء من التوعية الاجتماعية يتمثل في التوعية السياسية وهي إحدى الوظائف الرئيسية للإعلام.
إلى ذلك، أكد رئيس المركز الفرنسي الأبحاث والتحليل والسياسات عقيل البيشي، أهمية أن يكون بأي جهة إخبارية إعلام سياسي مختص؛ لكون الإعلام السياسي لكل أطياف المجتمع، داعيًا إلى رقابة أكبر على المنصات؛ لأن النشر غير المسؤول قد يُحدث فوضى.
ودعا إلى محاربة المنصات الوهمية التي قد تؤدي إلى مشكلات كبيرة، عبر قوانين واضحة تبرز أهمية نشر الوعي والثقافة المصداقية والدقة في المعلومة.