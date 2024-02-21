"الإعلام السياسي في مواجهة ذاكرة السمكة".. جلسة ضمن المنتدى السعودي للإعلام

إلى ذلك، أكد رئيس المركز الفرنسي الأبحاث والتحليل والسياسات عقيل البيشي، أهمية أن يكون بأي جهة إخبارية إعلام سياسي مختص؛ لكون الإعلام السياسي لكل أطياف المجتمع، داعيًا إلى رقابة أكبر على المنصات؛ لأن النشر غير المسؤول قد يُحدث فوضى.