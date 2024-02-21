شركة "ألفا" تحتفل بيوم التأسيس السعودي بخصم ٢٢% لكافة زبائنها

وبهذه المناسبة الوطنية الهامة، تقدم شركة ألفا عرضًا سخيًا بنسبة خصم تبلغ ٢٢% على كافة علاماتها التجارية ضمن مطاعمها وتقديراً من الشركة لزبائنها الكرام، الاستفادة من برنامج المكافآت المعروف بـ «سفرة» لتمكين العملاء من هذا الخصم الرائع. ابتداءً من الساعة ٦ مساءً في ٢١ فبراير وحتى ٢٢ فبراير، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب فاخرة في الطعام عبر العلامات التجارية المرموقة التابعة لشركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة.