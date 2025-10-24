بيوميريو (bioMérieux) تعلن مشاركتها في المعرض العالمي للصحة 2025 بالرياض لتعزيز تحول الرعاية الصحية في المملكة

من جانبه، أوضح جان أيدوغان، مدير التسويق الإقليمي السريري في الشركة، أن حلول بيوميريو (bioMérieux) تقدم قيمة مضافة للأطباء في أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، من خلال اختبارات سريعة وموثوقة وسهلة الاستخدام تساهم في تحسين كفاءة سير العمل، وتقليل الفحوصات غير الضرورية، واتخاذ قرارات علاجية دقيقة.