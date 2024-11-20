المملكة تستضيف المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي في آسيا والمحيط الهادئ

ويشارك في النسخة الحالية من المنتدى ممثلون أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يلتقي أكثر من 450 مشاركًا من قادة المؤسسات ومختصي منظومات الحماية التأمينية وصناع القرار والخبراء من أكثر من 58 مؤسسة دولية، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية التأمينية، والعمل على تطوير أنظمتها، بالإضافة إلى توفير فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أحدث الممارسات الرائدة واستعراض التحديات القائمة وسبل مواجهتها، بما يضمن استدامة أنظمة الحماية التأمينية.