"كاذبة في معلوماتها وغبية بمحتواها".. "المسند" يعلق على شائعة "الحفر العميقة وطوفان الخليج"

وقال: المثير للاهتمام أنه لم يلاحظ هذا التحذير حيث تم نشره قبل 3 أسابيع من حدوث الحالة الجوية الممطرة الأخيرة في الخليج والسبب أن المقال باللغة الألمانية، ولكن يمكن ترجمته إلى جميع اللغات، والآن هناك تغريدات له من جديد تحذر بلدان الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج العربي كافة من منخفض الحفر العميقة الذي هو من المنخفضات الجوية النادرة، والذي يعطي أقصى قوة في تساقط المطر وكذلك القطع الثلجية كبيرة الاحجام والعواصف الرعدية والصواعق الشديدة والتي يصحبها رياح تقارب من الزوابع تصل سرعتها إلى 75 عقدة أحياناً، وهذا ما يثير الآن قلق الدول التي لا تمتلك بنى تحتية قوية لتصريف مياه الأمطار الغزيرة، ويحذر من أن الحدث قد يكون في 1 مايو المقبل وستتعرض دول عديدة بالشرق الأوسط إلى منخفض الحفر العميقة منها تركيا وايران وسوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين والسعودية واليمن وعمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، وقد تكون هذه الضربة أعنف من الضربة السابقة بسبب مكوث الرطوبة الشديدة بطبقات الجو العليا والسفلى.