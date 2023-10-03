43 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 43 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 43 مئوية، وكل من الدمام وبريدة والتنهات والخرج والمجمعة 42 درجة، تليها مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض ورفحاء 41 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة 16 درجة، ثم نجران 18 درجة، وطريف والقريات 19 مئوية، وبيشة 20 درجة.
وسجّلت جدة والسودة وينبع أعلى نسبة رطوبة 90% و95%.