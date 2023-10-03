43 مئوية.. 4 مدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 43 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.