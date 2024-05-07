أوقاف "بر جدة".. استشراف المستقبل في منظومة الاستدامة

- مبنى البغدادية المكون من 4 أدوار وقد تم تأجيره لمستثمر لمدة 10 سنوات.

- وقف فيلا الشرفية (وقف الشاولي): وهو عبارة عن فيلا قديمة بمساحة 600م2، تعمل الجمعية على تطويرها واختيار أفضل استخدام للموقع بعد الرجوع الى مكاتب متخصصة.

- وقف فيلا هاشم خياط وزوجته: فيلا دوبلكس مساحتها 600م2 بحي النهضة، تعمل الجمعية على إزالتها وبناء عمارة مكونة من 5 الى 6 أدوار.

- وقف حليمة البارقي: عبارة عن بيت شعبي صغير في منطقة الأحياء العشوائية بالشرفية، سيتم تطويره إذا لم تتم إزالته.

- أرض البغدادية (وقف عطار): وهي الأرض المقام عليها مركز هشام عطار للغسيل الكلوي التابع للجمعية بحي البغدادية.

- وقف مبنى العمودي: عبارة عمارة مكونة من 5 أدوار بحي الشرفية، تبرع بها الشيخ أحمد عبد الله العامودي، وهي مؤجرة حالياً بالكامل لمدة 10 سنوات.

- وقف شقة رحمة باروم: شقة من 3 غرف بحي العزيزية تبرعت بها السيدة رحمة باروم، مؤجرة بعقد سنوي.

كما أن هناك 3 عقارات تم إزالتها ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية في أحياء: (الثغر والجامعة والهنداوية)، وسيتم الاستفادة من تعويضاتها في مشاريع تخص تطوير الأوقاف.