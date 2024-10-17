"مجموعة أكسفورد للأعمال": السعودية تواصل بقوة زخمها في الابتكار الصناعي واللوجستي

وبينما يمرُّ المجتمع السعودي بخطواتٍ تحوُّليةٍ من خلال "رؤية السعودية 2030"، يؤكد التقريران على الدور الحاسم الذي يلعبه "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" في ضمان استعداد الشركات والأفراد لاغتنام الفرص الناشئة ضمن سلاسل القيمة المحلية. ويمنح هذا التركيز الإستراتيجي في تمكين السعوديين من المساهمة في التحوُّل الوطني، مع توفير الوضوح والثقة للشركات للقيام باستثماراتٍ كبيرة. وتتجلَّى بيئة الاستثمار المطوَّرة، كما أبرزها التقريران، بشكلٍ خاصٍّ في الصناعات التي تركِّز على المستقبل، مثل الطاقة المتجدِّدة والتصنيع المتقدِّم؛ حيث تواصل المملكة ريادتها في هذه القطاعات.