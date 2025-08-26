مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر

وعبّرت الأسر المستفيدة عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة النبيلة، منوهين بدورها الكبير في التخفيف من معاناتهم اليومية، ومعربين عن شعورهم بالامتنان في ظل هذا الدعم المتواصل بوقوف المملكة إلى جانبهم، موضحين أن هذه المساعدات المقدمة تمثل طوق نجاةٍ لهم بعد أن فقدوا مواردهم، ولم يعد أمامهم سوى الاعتماد على ما يصلهم من دعم إنساني.