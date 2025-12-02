أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن مساعد

وشارك في الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء، منهم: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان، الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد.