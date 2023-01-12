"الجاسر": قطاع النقل والخدمات اللوجستية ميزة تنافسية لقطاع التعدين بالمملكة

وذكر "الجاسر" أن موانئ المملكة نالت مراكز متقدمة عالميًا فيما يتعلق بمناولة البضائع، مشيرًا إلى أنه تم تصنيف ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأول عالميًا، وميناء جدة الإسلامي تم تصنيفه الثامن عالميًا، متناولاً الإصلاحات التنظيمية والبنية التحتية التي جرت لتحسين الاتصال في موانئ المملكة وبناء استراتيجية خاصة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي دشنها سمو ولي العهد في منتصف عام 2021م، لتلبي جميع الخطط الخاصة بقطاعات المملكة بما فيها قطاع النقل لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال وربط الشرق بالغرب من خلال السكك الحديدية وستكون ممكنًا رئيسًا لقطاع التعدين.