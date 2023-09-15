"دله البركة" تستعد لإعلان الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"

وقد تمكَّن هذا العام 13 طالبًا وطالبة من ثماني جامعات (من أصل 286 طالبًا وطالبة تقدموا من جامعات سعودية وعالمية) من اجتياز مراحل ترشيحية عدة، تضمنت مقابلات شخصية، واختبارات للكفاءات الأساسية، تم تطويرها من قِبل الخبراء والباحثين الأكاديميين في جامعات العالم.