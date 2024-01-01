بعد توطين 3 من أهم المهن اقتصاديًا.. "الزهراني": يا أبناء الوطن جاءتكم الفرصة فماذا أنتم فاعلون؟

ويرصد "الزهراني" العقبات أو الأسباب وراء عزوف أبناء الوطن عن هذه المهن، ويقول: "ذلك العزوف لا شكَّ أنَّ له أسبابه الجوهريَّة، وإنْ تجاوزنا عقبة النظرة الدونيَّة تجاهها، التي يؤكد الواقع انحسارها بشكل لافت، فإنَّ من المهم جدًّا ألَّا نُغفل (هيمنة) العمالة الوافدة، التي لم تبلغ ذلك المدى من النُّفوذ إلَّا لعدم وجود مَن يزاحمها من أبناء الوطن، مع عدم إغفال أثر (جريمة) التستُّر في تعميق الفجوة بين أبناء الوطن، ودخول هذا الميدان، الذي تسجِّل فيه الوزارة خطوات (متسارعة) باتِّجاه ضبطه، وإحكام قيادته باتِّجاه ما يُؤمَّل منه من عائد على الوطن، والمواطن، وهو ما يؤكِّد على أهميَّة هذه الخطوة، التي تمثِّل (نقلة) نوعيَّة لن يطول أمد انتظار أثرها، بل إنِّني على ثقة من أنَّها سوف تفتح آفاقًا رحبةً، نحو ارتفاع النِّسبة، وصولًا إلى السَّعودة الكاملة، والمنتظرة".