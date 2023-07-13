لماذا لجأ عدد من قصور الأفراح للتأجير والبيع؟ مختصّ يوضّح التفاصيل لـ"سبق"

وأكد السعد أن أحد الأسباب أيضًا هو وجود بعض العادات لدى بعض القبائل تفضل وتميل للمناسبات المحدودة، وبالأخص سكان القرى والمحافظات؛ مما يستدعي عدم الحاجة إلى استئجار قاعة مناسبات وإمكانية الاجتماع في أحد المنازل أو الأملاك الخاصة، وتعود هذه العادات والتقاليد إلى أن بعض آباء الزوجات لا يرغب بإرهاق الزوج المتقدم بالتكاليف، وأن يحتفظ بهذه التكاليف لأسرته؛ لكي ينعم بها ويعيش حياة زوجية سعيدة.