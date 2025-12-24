الأمن العام يحذّر: مواقع مشبوهة تستغل البيانات وتنتحل صفة الخدمات الإلكترونية

وأوضح الأمن العام أن الجهات المختصة تتابع هذا النوع من الجرائم المعلوماتية، داعيًا إلى عدم التفاعل مع أي مواقع غير موثوقة أو إدخال البيانات الشخصية فيها، حفاظًا على الخصوصية والأمن الرقمي.