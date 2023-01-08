"مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية".. صرح عالمي يتهيأ والعوائد مليارية

وبيّن أن الأكاديمية الوطنية للصناعات البحرية، طوّرت برنامجًا لمدة عامين يوفر عددًا من التخصصات في مجال الصناعات البحرية، والتحق بها نحو 2000 متدرب سعودي حتى الآن، وسيسهم في تدريب وصقل المواهب الشابة وتهيئتها لمستقبل قطاع الصناعات البحرية في المملكة، مبينًا أن الأكاديمية تمثل إضافة نوعية لمسيرة التعليم المهني والتقني في المملكة؛ حيث تستهدف تدريب ما يقرب من 15 ألفًا من الفنيين السعوديين، بالإضافة إلى العديد من خريجي الجامعات في مجالات هندسة التصميم والإنتاج، كما تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة في الصناعات البحرية في أقسام الهندسة، والسلامة، وتطوير الأعمال، والمالية، وتقنية المعلومات.