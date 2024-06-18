مع نفرة الحجاج من المشاعر.. انسيابية تامة في الحركة بفضل منظومة لوجستية متكاملة

وعلى صعيد متصل، عملت أمانة العاصمة المقدسة في الإشراف على تنفيذ الطريق الدائري الرابع، بما يسهم في تسهيل وانسيابية الحركة المرورية وتقليل أزمنة الانتقال، وسرعة الوصول إلى الطرق الإقليمية للقادمين من خارج مكة المكرمة في مختلف الاتجاهات، حيث يعتبر الطريق أحد أهم الطرق الدائرية بمكة، الذي تم تنفيذه وفق أحدث الطرز الهندسية، ليسهم في ربط أحياء ومخططات العاصمة المقدسة، والقضاء على الاختناقات المرورية، وتخفيض أزمنة الرحلات، وتخفيف العبء عن الطرق القائمة، كونه ينسجم مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، بما يسهم في تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق، كما يتميز بكونه طريقًا حضريًا ويضيف عنصرًا جماليًا ويقلل من مستوى التلوث ويتصف بالشمولية، بما يتكامل مع شبكة الطرق ويراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حاليًا، فيما يوفر سرعات وسعات مرورية عالية، ويؤمّن سهولة الانتقال بجودة عالية، حيث يربط المحاور الرئيسية المؤدية من وإلى مكة المكرمة مع بعضها البعض، بما يكفل بتحقيق أفضل حالات الانسيابية، والربط مع المحاور الرئيسية بمدينة مكة المكرمة والاتصال بالطرق الإقليمية (المدينة المنورة، وجدة، والليث، والقصيم، والرياض).