اختناق مروري يرهق سكان مخططات جنوب مكة "1، 2، 3، 4".. ومطالب بحلول عاجلة

يعاني سكان مخططات ولي العهد (1، 2، 3، 4) جنوب مكة المكرمة من صعوبات يومية في الدخول إلى المخططات بسبب مدخل وحيد يخدم تلك المناطق المكتظة بالسكان، ما تسبب في ازدحامات مرورية متكررة خاصة خلال أوقات الذروة.
وأشار الأهالي إلى أن الدخول من طريق الليث يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في وجود انعطاف واحد (يوتيرن) لا يستوعب الكثافة المرورية اليومية، إضافةً إلى مخالفة الشاحنات باستخدامه بشكل غير نظامي، الأمر الذي يزيد من خطورة الموقف وتعقيد الحركة المرورية.
وأكد الأهالي أن الحل يكمن في فتح أكثر من انعطاف أو إنشاء إشارات مرورية أو جسر علوي (كوبري) لتسهيل الحركة المرورية والحد من الازدحام المستمر الذي يشل الحركة في كثير من الأحيان.
واختتم السكان مناشدتهم بقولهم: "كلنا أمل في أن تصل أصواتنا إلى الجهات المختصة عبر صحيفة «سبق» لوضع حلول عاجلة وتدارك الزحام المتكرر، خصوصًا في أوقات انصراف الطلاب والطالبات من مدارسهم وأوقات الذروة الأخرى".