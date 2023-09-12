"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وموجة حارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية والعاصمة المقدسة والكامل. وتشهد أمطارًا متوسطة على الليث والقنفذة والطائف وأضم وميسان، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، ورياحًا شديدة على رابغ وجدة والشعيبة والجموم وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.