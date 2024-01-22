شاومي تكشف عن سلسلة هواتف Redmi Note 13

تم تزويد سلسلة Redmi Note 13 بمعالجات قوية وبطاريات ذات قدرة تشغيل طويلة، مما يعزز تجربة الاستخدام على مدار اليوم. يتميز الهاتف الرائد في هذه السلسلة، Redmi Note 13 Pro+ 5G، بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7200-Ultra، وببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتقنية HyperCharge الرائدة في الصناعة بقوة 120 واط، مما يؤدي إلى شحن الجهاز بنسبة 100% في غضون 19 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Redmi Note 13 Pro 5G خيار شحن توربو بقوة 67 واط، في حين تتمتع الطرازات الأساسية ببطاريات طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومعالجات قوية.