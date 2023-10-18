سمو محافظ الأحساء يزور مقر نادي العدالة الرياضي

وشاهدَ سموّه عرضاً مرئياً لأعمال الإدارة والإنجازات المُحققة في الفترة السابقة، إضافةً إلى نشاطات النادي وإنجازاته التي تحققت بمختلف الألعاب في جميع الفئات السنية، كما اطلع سموّه على مرافق نادي العدالة، وحضر حصةً تدريبيةً للفريق الأول لكرة القدم، وأخرى من تدريبات الألعاب المختلفة ، مستمعاً سموّه إلى أبرز التحديات التي تواجه الفريق الأول في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم "دوري يلو" الذي ينافس على لقبه.