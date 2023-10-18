سمو محافظ الأحساء يزور مقر نادي العدالة الرياضي

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مقر نادي العدالة الرياضي، وكان في استقباله مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء المكلف عبد اللطيف بن أحمد العرادي، ورئيس مجلس إدارة النادي حسن بن علي الخميس، وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه سموّه بالدعم السخي والكريم الذي يحظى به الرياضيون من القيادة الرشيدة -حفظها الله- الحريصة كل الحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة في مختلف الألعاب بما يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.
وشاهدَ سموّه عرضاً مرئياً لأعمال الإدارة والإنجازات المُحققة في الفترة السابقة، إضافةً إلى نشاطات النادي وإنجازاته التي تحققت بمختلف الألعاب في جميع الفئات السنية، كما اطلع سموّه على مرافق نادي العدالة، وحضر حصةً تدريبيةً للفريق الأول لكرة القدم، وأخرى من تدريبات الألعاب المختلفة ، مستمعاً سموّه إلى أبرز التحديات التي تواجه الفريق الأول في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم "دوري يلو" الذي ينافس على لقبه.
من جانبه قدم رئيس النادي حسن بن علي الخميس، شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه الكبير برياضة المحافظة ، ودعمه الدائم لجميع الرياضيين في الأحساء ، كما استعرض أهم التحديات التي تواجه النادي في تنفيذ مشاريعه وخططه التطويرية، مؤكداً أن الزيارة هي محل فخر واعتزاز لجميع منسوبي نادي العدالة.