"القهيدان" يروي تفاصيل اكتشاف مواطن لبقايا الفهد الصياد بداخل كهف واقع غربي رفحاء

وأضاف: عثرنا على مجموعة فهود كانت محتفظة بشكلها العام نظرًا لبرودة الكهف وعدم تعرضها لأشعة الشمس والعوامل الجوية، وهي شبيهة بما أعلن عنه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قبل عدة أيام، وبعضهم في البداية شكك في صحة ما نشر عن الكشف وبعضهم الآخر كان يرى الحيوان مجلوبًا من خارج البلاد فجرى الرد عليهم بتوثيق علمي من داخل الكهف.