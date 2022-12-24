بعد 41 عامًا في الأجواء.. شاهد قصة تحوُّل "كابتن طيار" إلى "طاهي فود ترك"

وحول تجربته ورحلته خلال أربعة عقود من قيادة الطائرات إلى طهي الطعام تحدَّث لقناة mbc قائلاً: "أمضيتُ 41 عامًا في الخطوط السعودية، وعندما تقاعدت لم أستطع الجلوس في المنزل بعد أن كنت حُرًّا طليقًا في الأجواء؛ فأخبرت زوجتي بفتح مشروع فود ترك مخصص لتقديم الأكلات الحجازية القديمة، وأمضيت سنة وأنا أجهز عربة الطعام (باص)؛ لكي أتنقل بها من مكان لآخر".