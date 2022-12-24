بعد 41 عامًا في الأجواء.. شاهد قصة تحوُّل "كابتن طيار" إلى "طاهي فود ترك"

بعد 41 عامًا في الأجواء.. شاهد قصة تحوُّل "كابتن طيار" إلى "طاهي فود ترك"
بعد 41 عامًا، قضاها "العم فيصل صديقي" خلف مقود الطائرة، يسافر بها حول العالم، قرَّر استثمار تقاعده من "كابتن طيار" إلى "طاهي فود ترك"؛ ليصنع ألذ الأكلات الشعبية الحجازية.
وحول تجربته ورحلته خلال أربعة عقود من قيادة الطائرات إلى طهي الطعام تحدَّث لقناة mbc قائلاً: "أمضيتُ 41 عامًا في الخطوط السعودية، وعندما تقاعدت لم أستطع الجلوس في المنزل بعد أن كنت حُرًّا طليقًا في الأجواء؛ فأخبرت زوجتي بفتح مشروع فود ترك مخصص لتقديم الأكلات الحجازية القديمة، وأمضيت سنة وأنا أجهز عربة الطعام (باص)؛ لكي أتنقل بها من مكان لآخر".
ولفت الكابتن السابق "صديقي" إلى أنه يتعامل مع كلتا المهنتين، السابقة والحالية، بفن وإحساس ومهارة؛ لكسب ذائقة ورضا زبائنه، والتفنن بتقديم أكلات الكبدة الضاني والجملي والمقلقل والبليلة والكباب الميرو وكباب السمك والأرز بحمص والمقادم والفتة.