"غرفة حائل" تستضيف رجال أعمال و"هيئة التطوير" لاستعراض الفرص الاستثمارية

استعرضت غرفة حائل الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاع الحكومي والخاص في المنطقة، من خلال اجتماع ضمّ رجال الأعمال مع عدد من مديري وممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة ترأسه رئيس غرفة حائل هاني الخليفي.
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار، ومدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الدكتور يحيى الفريدي، ومدير فرع شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان الفوزان، ومدير المدينة الصناعية بالمنطقة هاني المخيدش، وممثلي الجهات الحكومية، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وصحة حائل ووكالة الاستثمار في أمانة حائل، وبنك التنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة حائل.
وقدمت هيئة تطوير منطقة حائل عرضاً مرئياً عن الميز النسبية للمنطقة، واستعرض ممثلو الجهات الحكومية أبرز الفرص الاستثمارية الحكومية لدى كل جهة بالمنطقة.
وطرح رجال الأعمال بالمنطقة عدداً من الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاع الخاص خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة في قاعة الشيخ علي الجميعة، بحضور المستثمرين من خارج المنطقة، وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة القطاعات السياحية والترفيهية والصناعية والصحية والزراعية.
وقال رئيس غرفة حائل: يهدف هذا اللقاء للاستفادة من استثمار الفرص المتنوعة في مختلف القطاعات بمنطقة حائل وطرحها على المستثمرين من خارج المنطقة لاستثمارها.
وأضاف: الميزات النسبية التي تتميز بها حائل ستشكل بلا شك عاملًا كبيرًا مساعدًا لاستثمار هذه الفرص وتشغيلها.
وقدم "الخليفي" شكره لرجال الأعمال على اهتمامهم وزيارتهم للمنطقة.
من جهته، قال رجل الأعمال فواز باشراحيل إن شركته تعمل على إنشاء مدينة زراعية استثمارية متكاملة بمنطقة حائل، مؤكدًا أن هذه المدينة الحالمة سيكون لها أثر في قطاع الزراعة بالمنطقة.