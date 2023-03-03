"غرفة حائل" تستضيف رجال أعمال و"هيئة التطوير" لاستعراض الفرص الاستثمارية

من جهته، قال رجل الأعمال فواز باشراحيل إن شركته تعمل على إنشاء مدينة زراعية استثمارية متكاملة بمنطقة حائل، مؤكدًا أن هذه المدينة الحالمة سيكون لها أثر في قطاع الزراعة بالمنطقة.