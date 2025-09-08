"موان" يحذّر من الحرق المكشوف للنفايات: مخالفة بيئية جسيمة وعقوبتها تصل لـ10 ملايين ريال

وأوضح المركز، عبر منصة "إكس"، أن الغرامة المالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة، والحد من الممارسات التي تضر بالمجتمع والموارد الطبيعية.