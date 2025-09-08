"موان" يحذّر من الحرق المكشوف للنفايات: مخالفة بيئية جسيمة وعقوبتها تصل لـ10 ملايين ريال

حذّر المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" من خطورة الحرق المكشوف للنفايات دون الحصول على تصريح أو ترخيص نظامي، مؤكدًا أن هذه المخالفة تُصنَّف ضمن "المخاطر المرتفعة جداً" بحسب جدول العقوبات المعتمد.
وأوضح المركز، عبر منصة "إكس"، أن الغرامة المالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة، والحد من الممارسات التي تضر بالمجتمع والموارد الطبيعية.
وفي رسالة توعوية، شدّد "موان" على أهمية التخلص السليم من النفايات دون اللجوء إلى الحرق العشوائي، مؤكدًا أن كل قرار واعٍ يسهم في حماية البيئة وصحة الإنسان.
ودعا المركز جميع المنشآت والأفراد إلى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، والتقيد بالطرق النظامية للتخلص من النفايات، تفاديًا للغرامات والعقوبات.