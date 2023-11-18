"شجرة البريوبس" تقضي على النباتات البرية في الشريط الساحلي من جنوب مكة إلى جازان.. ومطالب بمكافحتها

وأصبح انتشار البريوبس يشكل خطرًا بيئيًّا ملحوظًا؛ لأنها تعتبر مصدرًا لنواقل المرض، وخصوصًا البعوض الذي يرى البعض أنها توفر له البيئة الرطبة المناسبة لتكاثره. كما أن هذه الشجرة تقضي على النباتات البرية الأخرى بسبب اتساع امتداد جذورها إلى ما يصل إلى 50 مترًا تقريبًا بمحيطها، عرضًا وعمقًا في باطن الأرض؛ ما يجعلها دائمة الخضرة؛ لأن تلك الجذور تصل للمياه الجوفية.