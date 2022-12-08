"دهانات الجزيرة" تتبادل أحدث خبراتها ومعارفها في المؤتمر العربي الثاني للدهانات

وتسعى "دهانات الجزيرة" لمواكبة كل جديد في عالم الصناعة، بمشاركاتٍ متنوعة تدعم النهضة العمرانية محلياً وعربياً، من خلال تركيزها على قيمة الجودة العالية في جميع المنتجات، لتبلغ رضى العميل وتحقق حاجته، وتساهم في إحداث نقلةٍ نوعية بابتكارها المتواصل لتقنيات حديثة تواجه تحديات المستقبل، وذلك من خلال عدد من الإنجازات من ضمنها تأسيسها للأكاديمية الأولى المختصة بالتعليم والتدريب في مجال تصنيع وتطبيق الدهانات، وبلوغها طاقة إنتاجية تتجاوز 400 ألف طن سنوياً، بمنتجاتٍ تتنوع وتزداد تميزاً عاماً بعد عام.