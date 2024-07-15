"المخدرات" تطيح بمواطنَيْن في تبوك ومقيم بالشرقية لترويجهم مواد محظورًا تداولها

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمنطقة تبوك؛ لترويجهما (3) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
إلى ذلك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه (9.810) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.